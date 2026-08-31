VÍDEO | Boticaria García zanja el debate sobre si la mantequilla es mejor que la margarina: "Es una comparación que arrastra traumas de los 90"

Boticaria García desmonta mitos y estereotipos alimentarios en este 'combate' en el que los contendientes son la mantequilla y la margarina, con un ganador que podría resultar intesperado.

Boticaria García propone en Zapeando un interesante 'combate' entre alimentos destinado a romper con todos los estereotipos alrededor de unos y otros.

Uno de ellos es el que enfrenta a la mantequilla con la margarina, una comparación que según la experta "arrastra traumas de los 90". De este modo, la mantequilla se ha quedado como producto natural y de la vaca, mientras la mantequilla se ha quedado con la "etiqueta de prima sospechosa que no se sabe muy bien de donde viene".

Sin embargo, Boticaria apunta que "al cuerpo no le importa tanto de dónde viene como el tipo de grasa que contiene". En este sentido, señala, la mantequilla contiene grasas saturadas, mientras que la margarina incluye aceites vegetales con "más grasas insaturadas que son más interesantes desde el punto de vista cardiovascular".

El mito de las grasas trans es a lo que Boticaria se refiere con los traumas de los 90, ya que entonces sí que podían contener cantidades importantes por la técnica de hidrogenación parcial con la que se fabricaban. Sin embargo, afirma, "las margarinas de ahora han cambiado mucho", aunque añade que hay que mirar la composición.

Buscando una margarina buena

¿Pero cómo podemos averiguar que estamos comprando una buena margarina? Boticaria explica que los primeros ingredientes deben ser aceites vegetales, que "tengan poca grasa saturada", ya que algunas incorporan grasa de coco o palma, y que sean margarinas blandas y de tarrina, porque "cuanto más sólida es una grasa en temperatura ambiente, generalmente más grasas saturadas suele contener".

De este modo, en este combate cuerpo a cuerpo entre margarina y mantequilla, la primera "puede tener un perfil más saludable". Sin embargo, no hace falta tirar la mantequilla a la basura, porque si se toma en una pequeña cantidad, no pasa nada. Sin embargo, el mejor siempre será según Boticaria el aceite de oliva.

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