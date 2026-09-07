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Quique Peinado reacciona al siniestro vídeo que ha publicado el primer ministro armenio: "Desde aquí, viva Armenia por si acaso"
Nikol Pashinián ha subido a sus redes sociales un vídeo para mostrar su lado más divertido, pero, tras ver las imágenes, los zapeadores dudan que haya conseguido su objetivo.
Zapeando comparte un curioso vídeo del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián. Las imágenes las ha compartido el propio ministro en sus redes sociales y, como indica Isabel Forner, con el mismo persigue mostrar su lado más divertido. "No sabemos cómo tomárnoslo", apunta la zapeadora.
Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el primer ministro armenio aparece muy serio mirando a cámara. Después, hace un corazón con las manos y sonríe. Quique Peinado comenta que les interesa tan poco que no han puesto ni su nombre.
"¿No os parece esta persona una persona muy siniestra que hace el gesto que no sabes si te está diciendo que te quiere o está ordenando que te arranquen el corazón tres tíos?", señala Quique.
Dani Mateo, por su parte, afirma que, al principio del vídeo, cuando no se mueve, "parece que se haya muerto y lo han sacado de la caja". "Desde aquí, viva Armenia por si acaso", concluye Peinado.
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