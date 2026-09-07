VÍDEO | Dani Mateo se incorpora a Zapeando en pijama: "No he tenido tiempo ni de desayunar..."

El presentador vuelve después de estar ausente durante el verano por sus vacaciones. El cambio de hora del programa, que ahora empieza a las 15:30 h, le ha pillado por sorpresa y ha aparecido en el plató recién levantado.

Este lunes Zapeando esperaba la vuelta de Dani Mateo, su presentador habitual. Miki Nadal se despedía el pasado viernes como presentador sustituto, pero este lunes, al comenzar el programa, el asiento del presentador estaba vacío.

"Primer día y ya la ha liado", afirma Nacho García. "Se ha olvidado de venir...", añade Isabel Forner. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, todos comienzan a llamar a Dani y este, finalmente, aparece en pijama y llevando un peluche de osito grande.

Su llegada provoca que todo el público comience a aplaudir. "No aplaudáis que no hay motivo...", responde el presentador. "¿Qué horas son estas?", pregunta, "Por favor, que nadie me había avisado de que ahora tenía que madrugar... no he tenido tiempo ni de desayunar".

Quique Peinado le recuerda que ahora el programa comienza a las 15:30 h. Dani pide que no le den esos sustos, que acaba de volver de Australia. María Gómez señala que han podido ver en sus redes sociales el viaje que ha hecho el presentador, pero, como expone, "en las redes hay mucho postureo y no se muestran las cosas como realmente son". Así, la zapeadora comparte una imagen, generada por Inteligencia Artificial, en la que se puede ver como un tiburón le está mordiendo el pie a Mateo.

La zapeadora, además, le pide a Dani que haga una arenga por esta nueva temporada. Este anuncia que en la nueva temporada "vais a tener lo mismo, pero igual".

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