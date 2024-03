Una pastilla para n o tener que ir al gimnasio y no tener que hacer ejercicio físico . Sí, esto puede estar cada vez más cerca, aunque como siempre, con matices. Científicos de la Sociedad Estadounidense de Química están probando un medicamento que podría tener los mismos resultados que los beneficios que ofrece el ejercicio físico. De momento, eso sí, las pruebas se están realizando con roedores.

Por explicarlo o decirlo de una forma sencilla, la pastilla imitaría de manera artificial el efecto del ejercicio físico: "El fármaco actúa de una manera muy sencilla: no cambia el apetito ni la cantidad de calorías que se ingieren pero estimula una vía metabólica que normalmente responde al ejercicio", explica Diana Díaz Rizzolo, investigadora en Columbia University New York y profesora de la UOC.

Según Bahaa Eloendy, profesor de Washington e investigador principal del estudio, que se ha presentado en el Congreso de la Sociedad Química Estadounidense (ACS), "este fármaco sería muy útil para las personas que no les gusta hacer ejercicio o que no tienen tiempo: "Mucha gente, como yo, es vaga y no le gusta hacer ejercicio, o están ocupados todo el tiempo. Así que, si pudiéramos solventarlo con una pastilla... No estoy promoviendo reemplazarla por el ejercicio ni nada de eso, pero al menos para la gente que es vaga como yo, se podrían beneficiar con este medicamento".

De momento, este medicamento sólo se ha probado en roedores: "El fármaco aumenta la fibra muscular y mejora la resistencia de los ratones cuando corren en la cinta". Además, tal como explica Díaz Rizzolo, "los investigadores vieron que ganaban 10 veces menos grasas y perdían el 12 % del peso, al final del estudio, aunque no hubiesen cambiado la cantidad de calorías ni la práctica de ejercicio físico".

No obstante, la finalidad de esta pastilla sería sólo y únicamente prescribirla solo a aquellas personas que no puedan hacer ejercicio físico, bien por alguna enfermedad o por ser personas con edades muy avanzadas. Pero para ello, se necesita aún mucha más investigación porque insistimos que de momento, sólo se están haciendo pruebas en ratones. Según los científicos, "el ejercicio sigue siendo lo mejor". Esto es, según Eloendy, "si se puede seguir haciendo ejercicio, sería lo mejor".