David Beckham a los fogones y Brooklyn a la guitarra: así es una cena 'casual' en casa de los Beckham

Si alguna vez te has preguntado cómo son las cenas en casa de los Beckham, Victoria Beckham te da la respuesta. La diseñadora ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver a su marido, David Beckham, preparando la cena mientras su hijo mayor, Brooklyn, ameniza el momento tocando la guitarra.

Sin embargo, no todos parecen disfrutar del ambiente musical. La benjamina de la familia, Harper, no parece muy cómoda con la escena. En el vídeo, cuando su madre la enfoca, la pequeña se tapa la cara, dejando claro que no comparte el entusiasmo de su padre y su hermano.

Desde Zapeando, los colaboradores no han podido evitar bromear sobre la escena familiar. Martita de Graná ha comentado con ironía: "Si Harper se avergüenza de su padre cocinando y su hermano con la guitarra, que no se asome a mi casa cuando mi padre hace paella y mi tío toca 'El Borriquito' con la botella de anís".

Por su parte, Dani Mateo no se ha quedado atrás con su característico humor: "¿Se puede molar más y dar más asco que esta gente?".