Nacho García, muy crítico con David Beckham por su paella: "Mira que te lo hemos aguantado todo, pero esto no"

Como cada semana, Nacho García hace su habitual repaso de las publicaciones más curiosas de los famosos. En esta ocasión, el colaborador ha puesto el foco en un tema que siempre enciende las redes: las paellas que no son paellas. Y es que cuando alguien se atreve a modificar esta receta tradicional, el resultado suele provocar la indignación de los valencianos

Esta vez, el culpable ha sido nada menos que David Beckham. "No sé si estáis preparados para la celebridad que ha cometido el error de intentar hacer una paella… David Beckham", anuncia Nacho García, preparando el terreno para mostrar la imagen del plato elaborado por el exfutbolista.

Al ver la creación culinaria, Nacho no puede evitar bromear sobre su aspecto: "Por el color, no sé si es una paella o unos risketos", suelta entre risas. Y para rematar, lanza un dardo con ironía: "Mira que te lo hemos aguantado todo, pero esto no", en clara referencia al característico gesto de Beckham cuando jugaba al fútbol para limpiarse la nariz.