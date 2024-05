La celebración del 50 cumpleaños de Victoria Beckham sigue dando que hablar. A la salida de la diseñadora en brazos de su marido se ha unido un vídeo en el que se puede ver a las Spice Girls cantando su canción 'Mama'. Pero, ¿cómo se produjo este bonito momento?

David Beckham lo ha contando en el programa 'Good Morning America'. El ex futbolista explica que pretendían cantar la canción su familia y sus hijos, con Cruz a la guitarra, pero se llevaron una sorpresa: "De repente todas las chica se levantaron y yo pensando oh, Dios mío". David no dudó en compartir el momento a través de sus redes sociales.

"Me atrevería a decir que Victoria no fue la única Spice a la que tuvieron que llevar a casa esa noche", afirma María Gómez. "Esa fiesta sí que nos la merecíamos nosotros", añade Miki Nadal.