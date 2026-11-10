VIDEO | Francisco Cacho avisa sobre la llegada de la borrasca Charles "en las próximas horas": "Va a ser de alto impacto"

Cacho explica que, debido a esta borrasca, están activados los avisos rojos por lluvia en Ávila y Cáceres, y hay hasta ocho comunidades autónomas con aviso amarillo por precipitaciones.

Desde este lunes, el oeste peninsular está siendo afectado por la borrasca Bruna, que ha provocado precipitaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado en el Puerto del Pico, Ávila, y vientos que superan los 150 km/h en los Picos de Europa y Sierra Nevada. Sin embargo, no es la única amenaza meteorológica. En las próximas horas, la borrasca Charles, calificada como "de alto impacto", llegará al oeste de Canarias con fuertes vientos, oleaje y lluvias intensas. Debido a Charles, se han activado avisos rojos por lluvia en Ávila y Cáceres, y ocho comunidades tienen aviso amarillo. El grueso de las precipitaciones se espera en la Península a partir del miércoles.

Buena parte del oeste peninsular está sufriendo desde este lunes el impacto de la borrasca Bruna. De hecho, Francisco Cacho detalla que "ya ha dejado 200 litros por metro cuadrado en el Puerto del Pico, en Ávila", además de "rachas de viento que han superado los 150 kilómetros por hora en los Picos de Europa y Sierra Nevada".

Sin embargo, Bruna no es la única borras que nos va a acompañar durante esta semana, ya que en las próximas horas llega Charles, una nueva borrasca "de alto impacto" que va tocar territorio español este mismo martes.

"Charles va a llegar al oeste de Canarias esta tarde con viento, oleaje y mucha lluvia", afirma el meteorólogo de laSexta.

Además, Cacho explica que, debido a esta borrasca, están activados los avisos rojos por lluvia en Ávila y Cáceres, y hay hasta ocho comunidades autónomas con aviso amarillo por precipitaciones. No obstante, el meteorólogo puntualiza que el grueso de la lluvia llegará a la Península a partir de este miércoles.

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