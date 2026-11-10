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Nueva borrasca

VIDEO | Francisco Cacho avisa sobre la llegada de la borrasca Charles "en las próximas horas": "Va a ser de alto impacto"

Cacho explica que, debido a esta borrasca, están activados los avisos rojos por lluvia en Ávila y Cáceres, y hay hasta ocho comunidades autónomas con aviso amarillo por precipitaciones.

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Buena parte del oeste peninsular está sufriendo desde este lunes el impacto de la borrasca Bruna. De hecho, Francisco Cacho detalla que "ya ha dejado 200 litros por metro cuadrado en el Puerto del Pico, en Ávila", además de "rachas de viento que han superado los 150 kilómetros por hora en los Picos de Europa y Sierra Nevada".

Sin embargo, Bruna no es la única borras que nos va a acompañar durante esta semana, ya que en las próximas horas llega Charles, una nueva borrasca "de alto impacto" que va tocar territorio español este mismo martes.

"Charles va a llegar al oeste de Canarias esta tarde con viento, oleaje y mucha lluvia", afirma el meteorólogo de laSexta.

Además, Cacho explica que, debido a esta borrasca, están activados los avisos rojos por lluvia en Ávila y Cáceres, y hay hasta ocho comunidades autónomas con aviso amarillo por precipitaciones. No obstante, el meteorólogo puntualiza que el grueso de la lluvia llegará a la Península a partir de este miércoles.

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