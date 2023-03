Ante la preocupación de un par de espectadoras que han escrito a Santi Alverú interesándose por cuántas horas trabaja Dani Mateo en televisión, el humorista decide hacer un 'fact check' con sus compis de Zapeando en el caso de que el presentador responda de forma incorrecta a las preguntas.

"¿Cuántas horas trabaja Dani Mateo en Zapeando?", se interesa Santi Alverú, a lo que el catalán no duda en contestar: "Ninguna, porque para mí esto no es trabajar, es disfrutar. Sobre todo compartiendo mesa con este talento y todo el equipo sin el cual no sería posible hacer este programa", espeta, y continua su peloteo asegurando que "esto es una fiesta".

En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar cuál es el horario que hace en Zapeando y en El Intermedio, y que hace en las horas que tiene entre medias: "Pasarlo muy mal, porque en todo ese rato no me están pagando", dice, provocando las risas en el plató de Zapeando.