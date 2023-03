Tamara y su amiga Judith, dos telespectadoras preocupadas por Dani Mateo, le mandan un email al programa 'Zapeando' llenito de preguntas incómodas hacia el presentador de televisión ¿Cuántas horas trabaja? ¿Qué horario tiene el periodista? ¿Cuánto cobra? Entre ellas hay incluso preguntas sobre su vida sexual. Estas son algunas de las cuestiones que lanzó Santi Alverú como defensor del Espectador durante el programa y que pusieron muy nervioso al presentador.

"¿Te digo cuánto gano? Más de lo que debería porque para mí estar aquí ya es un salario", dijo evitativo Dani Mateos a la pregunta de Alverú. Así también respondió a la cantidad de horas que trabajaba: "Ninguna", expresó, "porque para mí esto no es trabajar, esto es disfrutar sobre todo compartiendo mesa con todo este talento", explicó el presentador agradeciendo a sus compañeros y los trabajadores que trabajan haciendo el programa.

¿Cuánto sexo practica Dani Mateo?

Llegó la hora de la pregunta más incomoda y de las más esperadas desde el comienzo de la entrevista con el Defensor del Espectador ¿Cuánto sexo practica Dani Mateo? ¿Cuánto cobra Dani Mateo? ¿Cuánto sexo tiene? El presentador responde a Santi Alverú: "Desde que 'Pirri' (un compañero del programa) no me hace caso, casi nada. Tuvimos un romance precioso, pero no sé que le pasa que está de un tonto" bromea el presentador junto a sus compañeros sin dar prenda sobre su vida sexual, dándose por finalizada la ronda de preguntas morbosas.