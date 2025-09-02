María Pombo defiende que hay que "superar" y asumir que no a todo el mundo le guste leer: "Y no sois mejores porque os guste leer"

"Yo no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada", defiende la famosa creadora de contenidos María Pombo en este vídeo que recoge Aruser@s. Como era de esperar, sus palabras han generado gran polémica.

"Lo voy a decir: creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer". Así comienza uno de los vídeos más polémicos de los últimos tiempos de María Pombo del que, por supuesto, Aruser@s se hace eco en su sección de los 'zascas'. "Y encima, no sois mejores porque os guste leer", añade.

La famosa creadora de contenidos reconoce sin tapujos que ella no es precisamente una amante de la lectura. "¿Leo cosas? Sí, porque me interesa ese tema en específico, pero yo no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada", defiende.

"De verdad, hay que superarlo: no a todo el mundo le guste leer", repite para dejar bien clara su postura sobre este tema.

En el plató del programa de laSexta, Patricia Benítez se acuerda de todos esos influencers que suben fotos fingiendo que leen libros que seguramente ni siquiera hayan abierto.