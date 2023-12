Josie visita Zapeando para hablar sobre el estilismo que han diseñado para que Cristina Pedroche despida el año desde la Puerta del Sol. La zapeadora, hace unos días, compartió un audio de Josie a través de sus redes sociales en el que el estilista le transmitía su felicidad por la opción escogida.

Como expone Josie, "el concepto de este año no se parece a los otros nueve". "Me ha vuelto a emocionar, creo que es muy interesante", añade. Por su parte, Cristina ha dado más detalles sobre el concepto de su look: "Este año nos ha tocado dar en la tecla de todo, la capa, el vestido, las cosas que suceden e interaccionan, los zapatos...".

Dani Mateo se ha quedado muy sorprendido por las palabras de Cristina y le ha preguntado: "¿Cosas que interaccionan? ¿Te vas a enrollar con Chicote?". Lo que ha provocado las risas del resto de zapeadores. Josie ha avisado que este año el vestido de Cristina "no dejará indiferente a nadie".