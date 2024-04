Este fin de semana se celebra en Jerez el Gran Premio de motociclismo, pero "solo se habla de una cosa", avanza Quique Peinado a sus compañeros de Zapeando: del "loco" reto que ha propuesto Jorge Lorenzo a su antiguo "archienemigo" Dani Pedrosa. "He empezado a entrenar boxeo. Hace 15 años tuvimos nuestros más y nuestro menos, tanto dentro como fuera de la pista, ahora que están de moda las veladas de los famosos, te invito a un combate a puerta cerrada de boxeo que se emitirá a través de mi canal de Youtube", le propone.

Un reto que Pedrosa no dudó en aceptar: "He pensado que es una idea bastante loca. Me encuentro en forma y no voy a negar que la tentación de darte un par de ostias es bastante importante. Acepto el reto".

"Impresionante esto, ¿no?", opina Dani Mateo, que advierte a Jorge Lorenzo sobre Pedrosa: "Mucho cuidado porque le ha salido el mechón de Gremlin malo que ya tiene Iñaki López, Bárcenas y Urdangarin". "También Pedro Sánchez, que igual ahora se quiere dedicar al mal y, por eso, lo ha dejado".

"Pertenecen a la dinastía de Los Mallen", comenta Miki Nadal, que aclara que se trata de "una serie de los 80, en la que todos tenían un mechón blanco".