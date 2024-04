Una de las rivalidades más duras y feroces de la historia del motociclismo fue la que se vivió entre los pilotos españoles, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa , que incluso consiguieron polarizar a los aficionados españoles y hacer que los fans tomaran bandos.

Ambos pilotos tuvieron muchos roces, dentro y fuera de la pista. De hecho, Lorenzo y Pedrosa hubo un tiempo en el que incluso se consideraban enemigos. Ahora, años después, Lorenzo parece querer solucionar por fin esos problemas que quedaron en el pasado, pero ahora, en un ring.

"Hace 15 años tuvimos nuestros más y nuestros menos tanto dentro como fuera de la pista. Ahora que está de moda esto de las veladas de famosos, se me ha ocurrido un reto un poco loco", decía Lorenzo después de lanzar algunos golpes a un saco de boxeo.

"Te reto aquí, Gran Price Barcelona, combate a puerta cerrada. Se emitirá en mi canal de YouTube. Espero que aceptes este reto y te veo aquí, en este ring", añadía el balear.

Pedrosa tiró de sarcasmo en su respuesta aunque no se echó para atrás: "Hola Jorge, justo me pillas que me voy a Jerez. Así de primeras si que he pensado que es una idea bastante loca... pero es verdad que ahora mismo me encuentro en forma".

"No voy a negar que la tentación de darte un par de hostias es bastante importante. Acepto tu reto, dime día y hora y nos vemos en el ring", aceptaba Dani con una sonrisa.

Después de los largos años de férrea lucha en el circuito, se verán las caras en el ring y pese a que las tensiones del pasado quedaron atrás, seguro que será un combate muy interesante de ver para los aficionados que siguieron la rivalidad de estos pilotos en el pasado en MotoGP.