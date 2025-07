Dani Mateo confiesa que le haría ilusión que Froilán y Juan Carlos I vieran Zapeando: "Que fuera su momento nieto-abuelo"

Un vídeo protagonizado por Enrique Bunbury se ha hecho viral debido a un enfado del cantante. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el cantante llama la atención a una de las personas que está disfrutando de su concierto por grabarlo con el móvil.

"Todo el pu** concierto con la pu** cámara grabando todo el pu** concierto...", se queja el artista. "Si estás aquí en primera fila, seguro que hay mucha gente que le gustaría estar ahí disfrutando y utilizando las manos para algo más que tener un pu** apéndice tecnológico", añade Bunbury.

"El público le dijo 'repítelo, que has salido desenfocado'", comenta, irónico, Iñaki Urrutia. "No me creo que fuera la única persona que estaba grabando con el móvil", afirma Mónica Cruz. Irene Junquera, por su parte, se fija que al final del vídeo aparece una palabra en árabe.

"Es que nos ven también en Dubai, muchísimo", comenta Dani Mateo. "Está Froilán viéndonos desde Dubai", añade Iñaki. "Me haría tanta ilusión...", confiesa el presentador de Zapeando. "que el emérito y Froilán quedaran, que fuera su momento nieto-abuelo".

"Es más probable que vean Zapeando que El Intermedio", responde Irene. "Sí, ademas es la hora a la que Froilán llega a casa", comenta Dani, irónico. "No llega nunca a Más Vale Tarde", afirma Urrutia. "Puedo desarrollar toda la vida del emérito y Froilán", concluye Mateo.