Dani Mateo comparte su teoría sobre las gafas de Sánchez, en vídeo: "¿No creéis que lo ha hecho para humillar más a Feijóo?"

El presidente del Gobierno ha sorprendido durante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado gracias a sus nuevas gafas. "¿Quién va a hablar de corrupción cuando el presidente está pibón con esas nuevas gafas?", ha afirmado Quique Peinado.

Este jueves Pedro Sánchez ha comparecido en el Senado por el 'caso Koldo'. Sus declaraciones han llenado los programas informativos, pero, otras personas, se han fijado más en el complemento que llevaba el presidente del Gobierno.

"Todo el mundo está con el tema de las gafas de Pedro Sánchez", cuenta Quique Peinado, "esta estrategia no la habíamos visto venir nadie". "¿Quién va a hablar de corrupción cuando el presidente está pibón con esas nuevas gafas?", añade el zapeador.

"Mucha risa, pero, como esto le funcione, en la próxima sesión de control aparece con unas mechitas californianas", afirma María Gómez. "Su gestión te puede parecer mejor, peor o regular... pero buenorro está", comenta Dani Mateo, "nunca volveremos a tener a un presidente tan buenorro".

Mateo plantea que el presidente se ha puesto esas gafas "para humillar más a Feijóo". "Que con gafas no está muy guapo, pero, se las han quitado y es Joaquín Reyes caracterizado", comenta el presentador de Zapeando.

Unas Dior de casi 300 euros

El complemento, como cuenta Mónica Cruz, "está generando tanta fascinación que ya las han investigado y han encontrado hasta su precio". Gema López ha contado en Espejo Público que son unas gafas de la firma Dior que tienen un coste de 289,95 euros. "Habrá que ver qué tipo de lente lleva el presidente para poder hacer el cálculo global", añade la periodista.

"Viendo el éxito que ha tenido, si yo fuese Sánchez pasaba de la política y me hacía influencer", afirma Nacho García. "Esa va a ser su puerta giratoria", añade Dani. El presentador de laSexta indica que como Sánchez está adelgazando tanto, "las gafas le van grandes y parece un delfín".

