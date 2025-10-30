VÍDEO | Raquel Perera explica qué causa el síndrome del corazón congelado: "Un estado emocional de desconexión afectiva"

La coach expone que las personas que sufren este síndrome bloquean sus emociones por dolor, traumas o un estrés prolongado. Descubre cuáles son sus causas en el vídeo principal.

Raquel Perera vuelve a Zapeando para hablar sobre un síndrome llamado 'del corazón congelado'. Como explica la coach, "se refiere a un estado emocional de desconexión afectiva". "La persona bloquea sus emociones ya sea por dolor, por traumas o por un estrés prolongado", añade.

La coach indica que, aunque no es un diagnóstico médico formal, "es muy útil como concepto para hablar del bienestar emocional y de cómo reaccionamos emocionalmente ante situaciones". Las causas de esta desconexión emocional pueden ser diversas.

"La causa más común son los traumas emocionales no procesados", indica Raquel. Por ejemplo, las rupturas, las pérdidas o los traumas de la infancia. "Otra sería el estrés crónico o la ansiedad prolongada", añade.

Otra causa podría ser la "autoprotección excesiva" después de pasar por experiencias dolorosas. "Algunas personas construyen esos muros internos para intentar no volver a sufrir", explica Parera. Las relaciones tóxicas también pueden dar lugar a ese síndrome. "Por último, ese exceso de racionalización", indica. Raquel señala que cuando la mente trata de controlarlo todo, "el corazón se desconecta de los sentimientos".

