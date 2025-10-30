María José Gómez y Verdú, sobre el look de Leonor en los Princesa de Asturias: "Un vestido de una diseñadora emergente habría sido perfecto"

La experta en protocolo de cabecera de Zapeando, María José Gómez y Verdú, analiza el vestido 'low cost' de la princesa Leonor en lo Premios Princesa de Asturias y opina que era una buena oportunidad para "dar visibilidad al sector español".

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, vuelve al plató de Zapeando y analiza el look de Leonor durante los Premios Princesa de Asturias, que no ha terminado de gustar a Carmen Lomana por ser 'low cost'.

María José, sin embargo, considera en el vídeo sobre estas líneas que, aunque "se puede ir de etiqueta" a bajo precio, Leonor "es la princesa de Asturias".

Ante la magnitud internacional del evento, señala que si Leonor "hubiese llevado un vestido de una diseñadora emergente española, hubiera sido perfecto para darla a conocer".

Una propuesta que, señala, habría servido "más que nada, para dar a visibilidad al sector español" en lugar de a un vestido low cost de otra marca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.