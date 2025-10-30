Raquel Perera cuenta cómo superar el síndrome del corazón congelado, en vídeo

Muchas personas sufren un bloqueo emocional que provoca que estén desconectados de sus sentimientos. A pesar de ello, es posible solucionar este bloqueo. Descubre los consejos de Perera en el vídeo principal.

Algunas personas sufren el llamado síndrome del corazón congelado. Raquel Pereda ha indicado que este se refiere a un estado emocional de desconexión afectiva. La coach indica que este bloqueo emocional tiene solución.

Perera indica que, por ejemplo, se puede "reconocer el estado emocional y acepta que se está bloqueado es el primer paso". Raquel recomienda que, tras ese paso, es necesario acudir a terapia para ayudarnos a desbloquear esas emociones y trabajar que causa ese bloqueo.

La coach también considera que es muy útil el mindfulness, para mejorar la conexión cuerpo y mente. "Funcionan muy bien los ejercicios de respiración, la meditación, el yoga... ayudan muchísimo a descongelar esas emociones retenidas", señala.

La expresión creativa también puede ayudar ante un bloqueo emocional. "Cualquier forma de expresión puede liberar las emociones atrapadas", indica. "Otra ayuda que también va muy bien es la red de apoyo emocional", añade Perera, "esto genera un entorno seguro para sentir y sacar lo que uno lleva dentro".

"Por último, pequeños actos de vulnerabilidad, como gestos de afecto, gratitud o amor pueden ir derritiendo ese corazón congelado", expone Raquel. La coach recomienda a todos aquellos que estén sufriendo este síndrome que abran su corazón "porque con tiempo, presencia y ternura el hielo siempre se derrite".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.