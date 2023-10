La primera colaboradora que se somete a las tácticas de ligue de Chat GPT es Berta Collado. Maya Pixelaskaya le dice al sistema que genere una frase "con el lenguaje que usan los jóvenes". Como avisa Maya, el Chat GPT "habla un poco como tu tío de 60 años cuando se quiere hacer el enrollado". Y, sabiendo eso, se explica el resultado de la frase para ligar con Berta Collado. Ya que el chat pretende ligar con Berta diciéndole: "Hola Berta, me flipa tu rollo en la tele. ¿Quieres que charlemos y veamos si conectamos?".

Para ligar con Quique Peinado, Maya le pide al Chat GPT que le sugiera una frase con lenguaje de la calle porque Quique "es de Vallecas". El sistema de IA sugiere la siguiente frase: "¡Ey Quique! Tienes ese rollo de Vallecas que me intriga un montón. Además, con esa barba y ese estilo que llevas, no dejas indiferente a nadie. ¿Qué opinas de compartir un rato de charla y ver qué onda?". Esta manera de ligar, según dice el de Vallecas, le parece más una frase que usaría la policía.

Valeria Ros tampoco se libra de saber cómo ligaría Chat GPT con ella. Maya, en su caso, le pide al chat que le sugiera una frase que combine dos cosas que le gustan mucho a Valeria: los hombres italianos y las pirañas. El sistema de IA le devuelve la siguientes frase: "Ciao, Valeria! Me fascina tu pasión por los hombres italianos y las pirañas. ¡Es una combinación única! Aunque no pueda prometer que me parezca a una piraña italiana, seguro que podemos tener una conversación interesante y reírnos un poco juntos. ¿Qué te parece que si compartimos una cena italiana y evitamos a las pirañas?". A pesar del esfuerzo del chat, a Valeria no le convence esta manera de ligar.

El último que se somete a las técnicas de ligue de Chat GPT es Dani Mateo. Maya le pide a la IA que sugiera una frase divertida para ligar con alguien tacaño. La frase que ha lanzado el chat es: "Hola Dani, he oído que eres un experto en encontrar las mejores ofertas y descuentos. ¿Me das algunos consejos para ahorrar dinero en una cita o es algo que prefieres mantener en secreto?". Para Dani, le parece que esta frase la podría decir el imperdible de Word ligando.