"Mientras nosotros trabajamos hay otros que tienen mucho tiempo libre", afirma Dani Mateo. "Sí, es verdad, es lo único que se me ocurre para justificar como han decidido echar la tarde estos amigos australianos", añade Miki Nadal, dando la razón al presentador.

Y es que los jóvenes decidieron organizar una carrera de coches un tanto especial: lanzando los coches colina abajo y sin conductor. Como se puede ver en las imágenes, empujan tres vehículos ladera abajo. Dos de ellos, a los pocos segundos, comienzan a dar vueltas de campana.

"Un poco de contaminación innecesaria en un entorno tan bello", apunta Miki, "hay microplásticos que se quedan por ahí tirados". "Lo de Miki concienciado no me lo esperaba", responde Maya Pixelskaya. No te pierdas las imágenes en el vídeo principal.