Blas Cantó explica cómo 'Potra Salvaje' se convirtió en la canción del verano 2024

Blas Cantó explica el fenómeno de la canción 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiún. Un single que se convirtió en la canción del verano de 2024 y llegó a ser uno de los 'himnos' de la Selección española de fútbol masculino durante la Eurocopa.

Según explica el colaborador, esta canción nace en 2021, cuando Isabel Aaiún "se ganaba la vida como jienete en Segovia" y añade que compuso su éxito junto al cantante del grupo de música Lagarto Amarillo.

Sin embargo, no fue hasta 2023 cuando la canción se hizo viral gracias a un remix casual de un DJ. Blas Cantó señala que la versión original "tiene un ritmo más calmado" que el remix.

"En el año 2023, en unas fiestas de un pueblo de Teruel, se la pidieron a un DJ y la liaron. Se llamaba Fernando Moreno y es un productor musical amateur de Teruel y, con el permiso de Isabel, experimentó con ella y puso al pueblo patas arriba", explica el colaborador.

De esta forma, 'Potra Salvaje' se convirtió en la canción "más viral de España", llegando a superar a artistas como Lola Índigo o Karol G.