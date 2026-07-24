Ocho pabellones dedicados a música, gastronomía, arte... así será el espectacular complejo de Shakira para sus conciertos en Madrid

Los detalles Con capacidad para 50.000 personas, el recinto estará abierto desde las 12:00 hasta las 00:00h. La artista colombiana dará en total 12 conciertos, entre las 20:30 y las 23:00 horas.

Shakira presentará una innovadora residencia en Madrid con un complejo inspirado en el realismo mágico, compuesto por ocho pabellones dedicados a diferentes áreas culturales como música, moda y gastronomía. Este espacio, con capacidad para 50,000 personas, albergará 12 conciertos de la artista colombiana en septiembre y octubre. La iniciativa, que busca destacar la identidad latina, contará con una plaza central llamada Macondo Plaza y abrirá de 12:00 a 00:00 horas. Además, incluirá dos áreas VIP, 'Espacio Garden' y 'Espacio Terrace', con entradas a partir de 500 euros. La residencia promete marcar un antes y un después en la concepción de eventos musicales.

El equipo de Shakira ha anticipado imágenes de la compleja estructura inspirada en el realismo mágico, con ocho pabellones dedicados a música, moda, gastronomía, literatura, arte y cine, cultura infantil y el universo artístico de Shakira, que la artista colombiana construirá en Madrid para los conciertos de su final de gira, que tendrán lugar en la capital.

Las imágenes renderizadas muestran cómo se verá el recinto del 'Iberdrola Music' a unos dos meses del primer concierto, el 18 de septiembre, al que seguirán actuaciones los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre. En total, serán 12 los conciertos que ofrecerá la cantante, que ha sumado otra fecha el 9 de octubre.

Escenario que se levantará para los conciertos de Shakira en Madrid

Que "España es latina" es el mensaje que Shakira quiere transmitir con esta residencia, según ha dicho el presidente de 'Live Nation España', Pino Sagliocco, que ha destacado que este es "el proyecto más bonito" en el que ha trabajado nunca en cuanto a "espacio de convivencia".

Recinto que se construirá para los conciertos de Shakira en Madrid

Con capacidad para 50.000 personas y una plaza central de encuentro llamado Macondo Plaza, estará abierto desde las 12:00 hasta las 00:00 horas, con el concierto de Shakira entre las 20:30 y las 23:00 horas.

Recinto que se levantará para los conciertos de Shakira en Madrid

Cada pabellón contará "con identidad propia", como su color y una programación e invitados diferenciados durante las fechas de la residencia, todas supervisadas por Shakira "bajo la idea de que la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría".

Recinto para los conciertos de Shakira

Según ha dicho Sagliocco, se está viendo con las instituciones públicas la posibilidad de que los días que el espacio esté cerrado, de lunes a jueves, pueda ser aprovechado para excursiones de escolares "y celebren su pertenencia a esta comunidad".

Dos espacios exclusivos para la zona VIP

En esa "comunidad" habrá, sin embargo, dos espacios exclusivos para la zona VIP, 'Espacio Garden' y 'Espacio Terrace', cuyas entradas saldrán a la venta el próximo lunes y que han sido "diseñados para vivir la residencia europea de Shakira desde otro nivel", indica el comunicado oficial.

"Es un servicio que hay que dar hoy en día", ha argumentado el presidente de 'Live Nation España', que ha subrayado que en cualquier caso tendrá unos "precios muy asequibles" (a partir de los 500 euros), "no como los del partido de España en Nueva York del otro día" de miles de dólares.

Recinto que se construirá para los conciertos de Shakira en Madrid

Ante las críticas que la casita de Bad Bunny generó en España en cuanto a división entre una pequeña élite y el resto del público, desde la promotora han querido aclarar a EFE que en este caso no se trata de un espacio como ese, restringido solo para los invitados del artista, y que el lunes se ofrecerán más detalles.

Para Sagliocco, en cualquier caso, lo importante es que esta manera de concebir la música, "más allá de un concierto", marcará "un antes y un después" en este tipo de propuestas y ha vuelto a agradecer que la artista haya escogido Madrid para ello.

Shakira se encuentra en un buen momento, no solo por su relación con España, donde ya se la llama 'el talismán de la Roja' por las victorias de la selección española de fútbol en los mundiales a los que la colombiana ha puesto sintonía. Además, España será el lihar donde concluirá su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', convertida en la gira latina más taquillera de la historia, con récords de asistencia como el del Zócalo de Ciudad de México en marzo, con 400.000 asistentes, o hitos como el de su concierto en Copacabana, con más de dos millones de personas.

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