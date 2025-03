Cristina Pedroche responde a las disculpas de Toñi Moreno: "No hay que pedir perdón por eso..."

En la sección de cocina del programa de Toñi Moreno en Canal Sur, 'Hoy en día', decidieron contar varios chistes malos. El cocinero Mariano Serrano decidió entretener a la presentadora y a su compañero con varias bromas que no convencieron a Moreno. "Perdón a todos los que nos están viendo ahora", dice la presentadora, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

Toñi, extiende las disculpas también a Cristina Pedroche, muy dada a contar este tipo de chistes. "A mí me han encantado los chistes", afirma Cristina, "así que yo, Toñi, me encantas y disculpas aceptadas pero, no hay que pedir perdón por eso... un chiste malo sale solo".

La zapeadora, además, responde al comentario de Toñi... ¡con otro chiste malo!: "Ayer entraron a robar en mi casa y se llevaron la tele mientras estaba en la cama con mi marido. ¿Consumando? Sí, sí... y con los cables y todo". Pedroche consigue un aplauso de sus compañeros y el público, pero no duda en explicar el chiste por si alguien no lo había entendido. "Hay gente que hace como que se ríe pero, no los pilla...", se justifica.