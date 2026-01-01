Cristina Pedroche, muy "orgullosa" de unirse a la Asociación Española Contra el Cáncer: así fueron sus emotivas palabras en las Campanadas

"Esta noche quiero dedicar este vestido a cada una de las 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida tras un diagnóstico de cáncer". Así comenzaba este año la presentadora de Zapeando su discurso más especial.

Cristina Pedroche una vez más volvió a sorprender con su su vestido para estas Campanadas 2025-2026 que, como cada año, es lo más comentado de la noche. Esta vez, la presentadora de Zapeando no solo impactó con su vestido, sino que emocionó con sus palabras, porque el de esta Nochevieja, su traje era más que especial: no era un vestido cualquiera, iba dedicado a todas las personas que en nuestro país padecen cáncer.

Con estas emotivas palabras comentaba la presentadora de Zapeando su discurso: "Esta noche quiero dedicar este vestido a cada una de las 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida tras un diagnóstico de cáncer".

Porque el cáncer, aseguraba, "tiene una manera cruel de romper la vida en trozos": "No solo impacta en quien lo padecen, sino también en su familia, en sus amigos, en quienes cuidan y acompañan y sostienen. Y lo hace sin avisar, sin horarios, sin entender de códigos postales, porque cuando todo parece roto, hay algo que puede recomponer: la red de apoyo", añadía Pedroche, mientras enseñaba las piezas de la capa que cubría su vestido.

Piezas que, según explicaba, "representan a pacientes, familiares, cuidadores, profesionales sanitarios, investigadores... porque cada pieza cuenta y unidas suman". De este modo, confesaba sentirse "muy orgullosa" de haberse unido a la "asociación de todos", a la Asociación Española Contra el Cáncer, que, admite, está siempre "para coser todas las piezas que las personas que se enfrentan a un cáncer necesitan, impulsando la investigación y acompañando a pacientes y familias".

Por último, Pedroche quiso también mandar un alegato de esperanza para que nadie, en esos duros momentos, viva solo su enfermedad: "Esta noche también, como todas las demás, siempre, como todos los días del año, hay personas al otro lado del teléfono contra el cáncer, dispuestas y preparadas para ayudar, entender y atender a todo el que lo necesita. Que nadie viva esto solo, por favor. Ni como paciente ni como familiar", finalizaba, remarcando el sentido de su especial vestido de estas campanadas 2025-2026: "Ojalá que entendamos lo que significa este vestido. Que nos recuerde que, aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer con el apoyo de los demás".

