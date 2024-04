'Gracias al miedo' es el libro con el que Cristina Pedroche se estrena como escritora y en el que cuenta su historia desde que se quedó embarazada hasta hoy. "Es la primera vez que me desnudo entera", asegura, y añade: "Vais a ver mi verdad. Lo único que quiero es que la gente me entienda y creo que puedo ayudar a muchas personas a no sentirse solas".

Un libro que afirma haber escrito "a modo de", sobre todo, cuando su hija Laia se dormía por la noche y que solo han leído dos personas. "No lo ha leído nadie de mi familia, ni mi marido.y a que lo lean antes de que salga, es algo tan íntimo", explica.

La zapeadora expone que el título se debe a que gracias al miedo se pone las pilas en las cosas que le dan miedo y "al final las hago, con miedo, pero las hago", indica. Sin embargo, confiesa que aún sigue en un proceso de recuperación y que se encuentra "regulinchi": "Depende del día y del momento. Hay momentos en los que estoy súper bien y siento que me voy a comer el mundo y luego, de repente, me vengo abajo y sigo llorando. Lloro prácticamente todoslos días".

El tema, apunta Dani Mateo, era "el gran tabú, las mujeres que no eran felices tras ser madres" y comenta que había "una culpabilidad enorme y era un gran secreto a voces", ante lo que Pedroche admite que es el libro que le hubiera gustado leer cuando se quedó embarazada y sostiene que no es un libro solo para mujeres: "Los hombres podrían leerlo y van encontrar cosas interesantes".