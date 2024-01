Como cada año, en estas campanadas las miradas también estaban puestas en Cristina Pedroche y en su espectacular vestido que, como ya es tradición, era una total sorpresa para todos los españoles. Pero antes de deslumbrar con su outfit de Nochevieja, la popular presentadora ha querido lanzar un mensaje muy especial junto a Alberto Chicote en Antena 3 para despedir al 2023, el año en el que se ha convertido en madre por primera vez.

Un discurso en el que ha recalcado la importancia de cuidar de nuestro medio ambiente en 2024 y en todos los años venideros, algo que también estaba patente en su vestuario, incluso antes de desvelar el gran diseño final que portó. La naturaleza que cubría su capa inicial, le recordaba a la importancia de cuidar la nuestra: "Esto que veis aquí es pura naturaleza, una naturaleza que me está abrigando y que me recuerda la importancia de cuidarla. De eso me gustaría hablar esta noche, para cuidar todo esto, para que siga vivo, hay que regarlo y para ello necesitamos el agua, el recurso más valioso que tenemos. Un agua que cada vez es más escasa, un agua que está en serio peligro".

"Sin agua no hay vida, no hay futuro para nuestros hijos e hijas", recalcaba Pedroche, uniéndose de esta manera a Greenpeace para pedir "que haya un punto de inflexión". "Tenemos que proteger el agua, hacerlo es protegernos a nosotros mismos", insistía. "Aunque es urgente, todavía estamos a tiempo, salvemos el agua", concluía, no sin antes dedicar un sentido homenaje a las madres "que nos crían y protegen, que nos aman incondicionalmente, que quieren, que queremos con locura. A ese instinto salvaje y animal que nos mantiene unidos irremediablemente y fuertemente a la tierra".