Cristina Pedroche ha dado la bienvenida al nuevo año lanzando un emotivo y firme mensaje en defensa del planeta con suespectacular vestido biodegradable.

"La naturaleza me está abrigando y me recuerda la importancia de cuidarla. De eso me gustaría hablar esta noche porque para que todo siga vivo hay que regarlo y para ello necesitamos el agua, el recurso más valioso que tenemos. Un agua que cada vez es más escasa, un agua que está en serio peligro", ha advertido en su discurso junto a Alberto Chicote enAntena 3.

"Sin agua no hay vida, no hay futuro para nuestros hijos e hijas y es nuestra responsabilidad cuidar el planeta, la casa en la que vivimos", ha insistido contundente.

En este sentido, Cristina Pedroche ha querido rendir un sentido homenaje a la maternidad: "Hablar de vida en este año tan especial para mí es recordar que he podido experimentar la extraordinaria sensación de dar vida y es por esto por lo que hoy, más que nunca, quiero rendir un homenaje a todas las madres, a todas vosotras, a las que nos dieron la vida, nos riegan y nos cuidan desde que nacemos".

La presentadora ha defendido el papel de todas y cada una de las madres: "Nos crían y protegen, nos aman incondicionalmente, nos quieren, queremos, con locura. Es ese instinto salvaje y animal que nos mantiene unidos irremediablemente y fuertemente a la tierra".