Cristina Pedroche vuelve a Zapeando después de dar a luz a su primera hija en común con Dabiz Muñoz, Laia, que ya tiene dos meses y medio. "Fue súper querida", aclara la presentadora que ahora que ya sabe lo que es la maternidad quiere "ocho hijos". "Qué bien te conozco", comenta Dani Mateo. "Ese es mi problema, que si me gusta el yoga, me hago profe de yoga; ahora me gusta ser madre pues quiero ocho", comenta.

"Ocho no, pero una hermanita me gustaría darle", confiesa a sus compañeros de Zapeando en el vídeo principal de la noticia, donde deja claro que le gustaría tener "todo niñas". Pero va a esperar "un año o dos" para buscar la hermanita.