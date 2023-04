Dani Mateo presenta como cada tarde a la mesa de zapeadores que le acompañarán en el programa: "Hoy con Iñaki Urrutia, Quique Peinado, Miki Nadal y Cristina Pedroche". Es en ese momento, e intentando presentar también a la criaturilla que lleva en su vientre, el presentador le pregunta: "Cristina Pedroche ¿y…?". "Y mi bebita", suelta ella esquivando la pregunta.

Pero Dani Mateo insiste: "Pero, ¿ya barajamos nombres?". "Claro que hay nombres", confirma ella, "pero ya veremos". "¿Qué tipo de respuestas es 'hay nombres'?", reprocha el catalán, que se da cuenta de que ya tiene el nombre y ella lo confirma: "Sí, claro. Pero no lo desvelaremos hasta que nazca. No vaya a ser que cuando le vea la cara no le pegue y prefiera ponerle otro".

"Pero si de cara son todos iguales: arrugados", espeta Iñaki Urrutia provocando las risas en el plató de Zapeando y la reacción de la vallecana, que suelta: "¡Pero qué dices!". Puedes ver el momentazo que se produce en el plató y los locos nombres que le proponen sus compañeros en el vídeo principal de la noticia: "Yo le pondría uno que no se esperen", confirma Iñaki Urrutia, como "Jose Luis".