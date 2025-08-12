Isabel Forner llega con 'resaca' al plató de Zapeando: "Abres la boca y no se sabe si eres Patty o Selma"

En Zapeando, una broma entre los zapeadores dejó a Isabel Forner en el centro de las risas. Miki Nadal, Nacho García y Quique Peinado comentaron en directo su supuesta 'resaca', provocando un divertido momento en el que la presentadora respondió indignada.

Una tarde más arranca Zapeando, pero en esta ocasión lo hacen con 'mucho silencio' por culpa de uno de los zapeadores. "Hoy tenemos una mesa resacosa y no lo digo por Maya Pixelskaya ni por Nacho García ni por Quique Peinado… lo digo por Isabel Forner", presenta Miki Nadal.

"No aplaudáis muy fuerte", pide Nacho García entre risas al público. Mientras tanto, Isabel Forner, 'indignada', recrimina a sus compañeros que revelen su intimidad: "No se puede contar nada fuera de cámaras".

Por su parte, Quique Peinado le dice a Forner: "Abres la boca y no se sabe si eres Patty o Selma, corazón". Asimismo, Isabel Forner comenta que Maya ha sido la única de los zapeadores que la ha llegado a ver dormida en maquillaje.

Puedes ver el cómico momento en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando