Como cuenta Quique Peinado, en Australia hay un doble del actor Ryan Reynolds. Se llama Shaun Birley y está muy acostumbrado a que la gente le pare en cualquier lugar y le haga fotos.

Como se puede ver en el vídeo, el chico está en un aeropuerto y se le acercan numerosas personas para pedirle una foto. El, muy amable, no duda en posar en todos los selfis haciéndolos muy felices ya que, aparentemente, no sospechan que en realidad no es el popular actor canadiense.

El colaborador no duda en compartir una foto de ambos para mostrar que realmente tienen un gran parecido. Como comenta Dani Mateo con ironía: "Se peina igual, no le gusta nada al australiano parecerse...". Ares Teixidó, por su parte, comparte que ella se siente identificada con el influencer ya que a ella le pasa mucho con Penélope Cruz.