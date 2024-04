Como cualquier hijo de vecino, los zapeadores, en alguna ocasión, han mentido en su currículum para poder acceder a determinadas ofertas de trabajo. "Obvio", afirma Cristina Pedroche cuando le pregunta sobre ello. "Alguna vez he mentido en la fecha de nacimiento, me he puesto un año", confiesa la zapeadora. "Lo hice en muchos trabajos y también mentía con la estatura porque para los anuncios siempre pedían 1,75 m", añade.

Isabel Forner, por su parte, mentía mucho en los idiomas. "Hablaba siempre francés, mi madre es francesa y ponía siempre nivel medio", explica. En el nivel de inglés era más atrevida y llegaba a poner "casi bilingüe". "Hay mucha gente que miente en los idiomas, que tú te crees que no te van a preguntar...", añade Isabel. Para ella, todo el mundo miente en el currículum, por ejemplo, cuando toca describirse: "Me gusta trabajar en equipo, mentira, no soporto a la gente", indica.

"Exageraba el paquete office", cuenta Eugeni Alemany. "El excel no lo he sabido usar nunca, el word sí pero el access... lo metía todo ahí dentro", argumenta. Dani Mateo, al nombrar estos programa, expone que él vio llegar el Windows. "Cuando empezamos a hacer informática no había nada", añade. "¿Pero si parecíamos pequeños hackers rusos?", expone.