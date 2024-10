Uno de los mitos más repetidos entorno a las migrañas es que suelen aparecen al comer queso o chocolate. Pero, ¿es esto real o simplemente un bulo? Boticaria García explica que "es una verdad a medias". "Hay unas sustancias que se llaman aminas que están, entre otros lugares, en el queso, el café, los refrescos, en el chocolate o en los nitratos de la carne".

"Si esa sustancia se acumula más de la cuenta o se eliminan muy lento pueden acabar generando en el cerebro una inflamación", explica Boticaria, "y si se inflama y se vasodilata no cabe bien y duele". Esto puede pasar comiendo chocolate pero a otros con los frutos secos o el vino.

Boticaria advierte que "es importante que el diagnóstico sea individual". Isabel Forner sufre migrañas y esto la ha llevado a, por ejemplo, no comer chocolate por precaución. "¿Lo has asociado a que te ocurre?", pregunta Boticaria. "Me pongo tan mala que prefiero no abusar", responde ella.