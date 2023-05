Aunque no ganó con su imitación, Susi Caramelo fue la encargada de donar los 3.000€ del premio de 'Tu cara me suena' a una asociación en la última entrega del programa. Pero al ver estas emotivas imágenes, Dani Mateo no puede evitar soltar: "¿De qué iba? ¿de la niña de la curva? Pero si parece la del muelle de San Blas", espeta entre risas.

Y, es que, la reportera dio el espectáculo al atreverse con "una canción que ya es un himno, el 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini", comenta Miki Nadal con sus compañeros, a los que muestra el momentazo en el que logra poner a bailar a todo el público, incluido al jurado.

"La voz no fue de 10 pero, la energía sí", comenta el de Zaragoza. Una opinión que comparte Valeria Ros que está convencida de que "todo el mundo estaba a punto de sacarse una teta". Por su parte, Dani Mateo opina que Susi Caramelo "siempre parece todo el mundo menos la persona a la que interpreta". Y tú, ¿qué opinas sobre su actuación?