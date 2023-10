Cher, además de ser una popular cantante y actriz, es una figura importante de la televisión en Estados Unidos. Junto con su exmarido, Sonny Bono, formaron una especie de dúo cómico y tuvieron su propio show de humor en la televisión americana llamado 'The Sonny and Cher comedy hour'. En el programa, muy popular en la época, hacían una especie de 'matrimoniadas' en las que Cher solía meterse con Sonny por su altura. Pero, ¿cómo surgió la relación entre ambos?

Como cuenta Iñaki de la Torre, se conocieron cuando ella tenía 16 años ya que lo "asaltó" en una cafetería para pedirle trabajo. En ese momento Sonny ya era una figura importante de la industria musical. Al principio, ella trabajaba como corista pero ni siquiera aparecía en los créditos. Poco a poco ella fue destacando hasta, como dice el periodista, "comerse a Sonny".

Iñaki, además, explica una anécdota muy curiosa del programa. Cuando anunciaron su separación decidieron terminar el show cantando una de sus canciones más populares, 'I got you babe', con su hija en brazos para simular que se llevaban bien aunque, en realidad, esto no era así. La canción, además, buscaba, de alguna manera, cerrar el círculo ya que era una canción que contaba su amor.