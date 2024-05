Carolina Marín es una de las deportistas españolas más galardonadas gracias a sus innumerables éxitos en el bádminton. Por eso no es de extrañar que haya sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Zapeando tienen la oportunidad de charlar con ella para conocer sus sensaciones tras conocer la noticia.

La deportista cuenta al programa que el premio, para ella, ha sido "susto y emoción": "Estaba entrenando y he recibido dos llamadas perdidas y un mensaje de mi madre. Me pensaba lo peor, pero me ha llamado justo después una persona que me ha comunicado la noticia".

Cuando le ha dicho que había ganado, se ha acordado, sobre todo, de su madre y de su padre "que está en el cielo". "Se que estaría muy orgulloso de que a que su hija le hayan dado este premio tan importante". "Cuando me han llamado ha sido una gran sorpresa y una gran noticia", añade.