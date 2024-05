Después de Joan Manuel Serrat y Marjane Satrapi, el siguiente en hacerse con un Premio Princesa de Asturias en 2024 ha sido Carolina Marín, nombrado este miércoles ganador en la categoría de Deportes. Marín recoge el testigo de Eliud Kipchoge, que tras una vida llena de dificultades, ha logrado ser bicampeón olímpico, campeón mundial de 5.000 metros y ganador de 10 grandes maratones.

Carolina Marín (Huelva, 1993) se introdujo en el mundo del bádminton con solo 8 años y con 14 ya fue seleccionada para ingresar en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid donde, en palabras de la fundación, "se ha convertido en la mejor jugadora de bádminton de la historia de este deporte en España" y, además, en "una de las mejores del mundo". El Princesa de Asturias le ha sido entregado precisamente por ser "un ejemplo de superación, fuente de inspiración y transmisora de valores, dentro y fuera de la pista".

Su trayectoria ratifica esta afirmación: fue campeona olímpica de bádminton en Río de Janeiro 2016, tres veces campeona del mundo y cinco veces campeona de Europa, la última en 2024. También es la primera jugadora europea que gana dos títulos mundiales seguidos (2014 y 2015) y la primera del mundo en sumar tres títulos en esta competición.

En 2009, se convirtió en la primera española con medalla en un campeonato de Europa, al conseguir la plata en el Europeo Júnior y el Oro en el Europeo Sub-17. Dos años después, fue campeona de Europa Juvenil y otro año más tarde, en 2012, participó en los Juegos Olímpicos de Londres, donde quedó en 17.º lugar. Ese mismo año fue bronce en el Mundial Júnior, novena en el absoluto y 26.ª en la clasificación mundial y en 2013, se convirtió en la primera española en hacerse con un Gran Premio de bádminton, el London Grand Prix Gold.

Ya en 2014, fue campeona de Europa y campeona del mundo en apenas cinco meses, convirtiéndose en la tercera jugadora europea en hacerse con el oro mundialista. Tenía 21 años y su logro fue mayor aún al convertirse en la más joven de las tres europeas que lo habían conseguido hasta entonces —ella, después de Lene Køppen (1977) y Camilla Martin (1999), ambas danesas—. Su primer título de Superseries Premier, el All England, llegó un año después, lo que la elevó al cuarto puesto del ranking internacional.

En agosto de 2015, en el Campeonato del Mundo de Yakarta (Indonesia) revalidó su título mundial, un doblete que con anterioridad solo habían conseguido cuatro jugadoras chinas: Li Lingwei (1983 y 1989), Han Aiping (1985 y 1987), Ye Zhaoying (1995-1997) y Xie Xingfang (2005 y 2006). En 2016 volvió a proclamarse campeona de Europa y logró su primer título de campeona olímpica al conseguir la medalla de oro en los Juegos de Río.

En 2017, 2018 y 2021 sumó a su palmarés tres nuevos campeonatos continentales, además de su tercer título mundial en 2018. En 2021 una lesión de rodilla le impidió competir en los Juegos de Tokio 2020, pero en 2022 regresó a las pistas y logró su sexto título europeo. En 2023 consiguió un segundo puesto en el campeonato del mundo y la medalla de oro en los Juegos Europeos celebrados en Polonia.

Los logros de Carolina Marín no han parado: en 2024 ha conseguido su segundo título en el All England Open y su séptimo título de campeona de Europa. Todo esto la convierte no solo en galardonada de los Premios Princesa de Asturias, sino que a sus espaldas se suman muchísimos otros premios: la Medalla de Bronce (2014) y de Oro (2016) de la Real Orden del Mérito Deportivo, el Premio Nacional del Deporte Reina Letizia a la mejor deportista española del año (2014), la Medalla de Huelva (2015), el Premio a la Mejor Deportista Española del Comité Olímpico Español (2015), la distinción de Mejor Jugadora del Año de la Federación Europea de Bádminton (2015) y Mejor Jugadora Mundial de la Federación Internacional de Bádminton (2015), la Medalla de Andalucía (2018), el Premio Valores del Deporte que entregan el diario Sport y la compañía editorial Prensa Ibérica (2020) y el Premio Plaza de España de la Delegación del Gobierno en Andalucía (2021).

Los Premios Princesa de Asturias de Deporte

El Premio Princesa de Asturias en la categoría de Deportes se entrega cada año a una persona, agrupación u organismo que, por su trayectoria, se haya convertido en "un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos". Esta trayectoria va desde el fomento del deporte hasta su desarrollo o perfeccionamiento, pasando también por su dimensión social.

Sin embargo, este galardón no se entrega desde el inicio de la historia de los Premios Princesa de Asturias, que nacieron como Premios Príncipe de Asturias en 1981. En su primera edición, sólo hubo galardones en seis categorías; en 1986 se añadió el premio a la Concordia y no fue hasta 1987 cuando se sumó el premio de Deportes. El primer galardonado en recibirlo fue el exatleta británico Sebastian Coe , director de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y presidente de la Federación Internacional de Atletismo Amateur desde 2015.

En 2008, Rafa Nadal se convirtió en el ganador más joven de un Premio Princesa de Asturias de Deportes, con solo 22 años, logro que nadie ha conseguido superar aún. Entre los 9 galardonados más jóvenes, de hecho, la mayoría recibieron el premio al Deporte: Fernando Alonso lo recibió con 24 años; Arantxa Sánchez Vicario, con 26; Hassiba Boulmerka y Yelena Isinbayeva, con 27 años, Sergey Bubka, con 27 años y Miguel Induráin, con 28 años.

