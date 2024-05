Carolina Marín ha sido premiada con el Princesa de Asturias de los Deportes 2024. Un anuncio que ha recibido a tan solo tres meses de una de las citas deportivas más importantes: los Juegos Olímpicos. La deportista, como cuenta a Zapeando, ya está preparada para ellos. Marín logró ganar la medalla de Oro en los Juegos de Rio en 2016.

La deportista no pudo participar en los Juegos de Tokio debido a una lesión, por ello "el objetivo de conseguir un segundo oro olímpico no me lo he quitado", cuenta a los zapeadores. "De momento estoy muy bien, los entrenamientos van genial y el cuerpo me está respetando", explica.

Iñaki Urrutia aprovecha la ocasión para preguntar a Carolina qué medalla cree que va a conseguir, "he apostado por ti, a ver si me puedes decir el metal". "Oro, no tengo ninguna duda", le dice Carolina. "No quiero otro color, llevo muchos años luchando por eso y ya te digo que, al haberme roto la rodilla y sentir que me quitaban ese oro en Tokio, mi cabeza a veces va más allá y quiero ir a luchar por el oro en París", concluye la deportista.