Una candidata de Miss Mundo Chile sorprende con su talento musical durante la semifinal, en vídeo

En los concursos de belleza es habitual que las candidatas demuestren algún talento personal. Pero Ignacia Fernández dejó a todos con la boca abierta después de interpretar una canción junto a un guitarrista.

Se está celebrando Miss Mundo Chile, un certamen para escoger a la mujer más bella del país. Una de las pruebas de la final es que cada candidata demuestre su talento musical y una de las participantes dejaba a todos boquiabiertos con el suyo.

Ignacia Fernández, que así se llama la candidata, salió al escenario acompañada de un guitarrista, que comenzó a tocar un tema de rock. Lo que nadie esperaba es que la chica comenzara a cantar death metal, un estilo musical en el que se utiliza una voz gutural.

"Cuando le preguntaron por su mayor deseo no pidió la paz en el mundo sino caramelos para la garganta", comenta Maya Pixelskaya. "Es guapísima, pero parece la pequeña de las Campos", señala Dani Mateo, irónico.

"Eso es para ponerle agua con gas en el catering", afirma Miki Nadal. El presentador de Zapeando, además, manifiesta sus dudas sobre el nombre del concurso, ya que no sabe si están buscando a la representante del país para Miss Mundo o que ellos han creado su propio certamen de Miss Mundo.

