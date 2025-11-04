Alberto Chicote desvela la explosiva novedad de 'Batalla de restaurantes': los tenedores rojo y amarillo

El cocinero visita Zapeando para presentar la tercera temporada de este divertido concurso que enfrenta a cuatro restaurantes para convertirse en el mejor de su zona. No te pierdas el primer programa en laSexta a partir de las 22:45 h.

Este martes llega a laSexta la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes' y Alberto Chicote visita Zapeando para contar algunas novedades. El cocinero desvela que esta temporada es "muy divertida". "Los contrincantes cada vez conocen mejor el formato", indica.

Chicote expone que, cuando empiezan a pasar cosas "se les olvida todo". La mecánica es la misma que en anteriores temporadas. Como cuenta Maya Pixelskaya, "cuatro restaurantes de la misma ciudad y con la misma especialidad compiten por ser el mejor de su zona".

Este año, además, el programa tiene una novedad que puede dinamitar las estrategias de los participantes: un nuevo mecanismo de sanciones. Como explica Chicote, con este sistema buscan que los concursantes no puedan "jugar a meterle ceros a todos y, luego, podértelo llevar muerto".

Para ello, el cocinero tiene un tenedor rojo y uno amarillo. "Decidimos hacer un símil un tanto futbolero", explica. "Cuando se los saco a alguien le quita un punto o dos puntos sobre su puntuación final" cuenta. "Un punto es terrible y dos... te saca de la ecuación", añade. Chicote cuenta que esto no se desvela a los concursantes hasta la confrontación final.

