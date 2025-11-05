VIDEO | El enfado de una señora por la estufa que acaba de comprar su marido: "Le pintas un murciélago y viene Batman a tu casa"

Zapeando analiza el vídeo viral de una mujer indignada por la luz que sale de la estufa que acaba de comprar su marido: "Cojones, me pone eso y no veo ni la tele", comenta la mujer.

Con la llegada del frío es momento de encontrar la mejor forma de calentar la casa. Eso es lo que debió pensar un hombre que compró una estufa, sin ser consciente de que iluminaba como el foco de un campo de fútbol.

La reacción de su mujer ya se ha convertido en viral: "Cojones si me pone eso y no veo ni la tele", comenta la mujer visiblemente indignada en el vídeo sobre estas líneas.

"En esa estufa pintas un murciélago y viene Batman a tu casa", comenta Quique Peinado, mientras Maya Pixelskaya añade que "parece que le esté interrogando la Gestapo".

Dani Mateo, por su parte, considera que ante semejante iluminación "parece que estén abduciendo" a la señora.

