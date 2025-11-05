VÍDEO | Juan Sanguino desvela qué une a Juan Carlos I y a Clint Eastwood: "Tienen muchas cosas en común"

En Francia ya se han publicado las memorias del rey emérito. A pesar de que hasta principios de diciembre no estará disponible en nuestro país, ya se conocen alguno de los fragmentos más llamativos y curiosos.

El rey Juan Carlos I ha lanzado ya sus memorias. El libro, por el momento, solo puede comprarse en Francia y en nuestro país tendremos que esperar hasta el tres de diciembre para adquirirlo. En el mismo, como señala Juan Sanguino, el emérito repasa su biografía y, además, también cuenta datos curiosos, como la relación que comparte con un famoso actor.

Según cuenta en la publicación, el emérito es amigo de Clint Eastwood. "Es meter un poco de 'name-dropping'", afirma, con malicia, Juan. El periodista cuenta que se conocieron durante una visita oficial de Juan Carlos I a Estados Unidos en los años 80. El actor, en ese momento, era alcalde de Carmel by the Sea, un pueblo de California.

"Dice que son amigos", indica Sanguino, "habría que preguntarle a Clint". "Por lo visto, el actor le recomendó una dieta para perder peso que, incluso, le sirve de inspiración porque Clint le contó a Juan Carlos que el secreto para mantenerse joven es no dejar entrar al viejo en tu vida", añade.

Además, según el monarca, el actor y él tienen muchas cosas en común. En el libro explica que cuando estaba con él sonó su teléfono y el actor comenzó a buscar el suyo ya que tenían el mismo tono de llamada. "Era la melodía de 'El bueno, el feo y el malo'", cuenta Juan. Este dato ha sorprendido mucho a los zapeadores.

