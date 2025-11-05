Ahora

Arturo Valls en Zapeando

Arturo Valls se enfrenta a Miki Nadal en 'Falla la pregunta': el duelo de los dos "reyes de los concursos", en vídeo

Arturo Valls y Miki Nadal protagonizan un duelo en la cumbre en 'Falla la pregunta', el juego de Zapeando que, en este vídeo, deja respuestas incorrectas de lo más divertido.

Arturo Valls y Miki Nadal protagonizan un duelo en la cumbre en 'Falla la pregunta', el juego de Zapeando que, en este vídeo, deja respuestas incorrectas de lo más divertido.

Arturo Valls visita Zapeando para hablar de la segunda temporada del concurso 'El 1%', que se estrenó el pasado miércoles en Antena 3 con un éxito rotundo.

Arturo pasa hoy de presentador a concursante en 'Falla la pregunta', un juego basado en responder mal a preguntas que conoce todo el mundo. En el vídeo sobre estas líneas, se enfrenta a todo un experto, Miki Nadal.

El zapeador es el primero en participar, convirtiendo Barcelona en la capital de España, pintando la camiseta del Real Madrid de verde o sentando a Macaco en el banquillo del Barça. El resultado final, 15 aciertos incorrectos.

Después es el turno de Valls, que ubica la paella en Asturias y 'empareja' a Rosalía con Plex. Sorprendentemente, el presentador cierra su concurso con 18 respuestas, batiendo a Miki. "El rey de los concursos gana a nuestro rey de los concursos", apunta Dani Mateo.

