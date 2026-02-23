Ahora

VÍDEO | Citan a un invidente para una mesa electoral en Colombia: "Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos"

En Colombia un invidente ha sido citado a una mesa electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. El hombre se lo toma con mucho sentido del humor, como se puede ver en este vídeo que ya se ha hecho viral.

En pocas semanas se celebran las elecciones legislativas en Colombia y los ciudadanos ya están recibiendo las citaciones para formar parte de las mesas electorales.

Es el caso de un hombre al que, en teoría, no le debería tocar ir porque es invidente. Sin embargo, él se lo toma con humor y como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, bromea sobre ello con sus amigos.

"Le está entregando el carnet a una pared", bromea este hombre, mientas uno de su amigos alucina con que el hecho de que "ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos".

"La justicia es ciega, y ahora también la política", reacciona Isabel Forner, que destaca el humor con el que se lo toma este hombre.

