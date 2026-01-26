Dani Mateo localiza a dos australianos entre el público: "¿Por qué vivís en un sitio donde abres un cajón y sale algo que te mata?"

Dani Mateo demuestra que Zapeando es un programa internacional hablando con dos personas del público que viven en Australia. En este vídeo, desvelan el animal más peligroso que se han encontrado allí.

Zapeando traspasa fronteras y, como muestra de ello, Dani Mateo localiza entre el público a dos personas que viven en Australia y han venido a ver el programa.

"Nos sorprende mucho que hayáis venido y, sobre todo, que estéis vivos", comenta Dani en el vídeo sobre estas líneas, donde les pregunta por qué viven "en un sitio donde abres el cajón y sale algo que te mata".

"Es una aventura diaria", comenta la mujer, mientras el hombre asegura que "te la juegas cada vez que vas". Él explica que el bicho más peligroso que se han encontrado es "una pequeña araña" de considerables dimensiones que sacaron de su casa con "el método Pataky".

"Nosotros vamos a Australia a ver tiburones y los australianos vienen aquí a verte a ti", señala Nacho García a Dani, mientras Isabel Forner apunta que entre el público también hay "abuelos primerizos". "¿Qué es lo contrario a un animal peligroso y venenoso? Un abuelo primerizo", reacciona el presentador.

