La falta de luz, clave

Boticaria García da las claves del trastorno afectivo estacional: causas, síntomas y cómo tratarlo

Con el invierno y la falta de luz natural pueden surgir ciertos trastornos, como el TAE, un tipo de depresión relacionado con el invierno y el otoño que Boticaria García analiza en este vídeo.

Boticaria García habla en Zapeando sobre algunos trastornos que nos provoca el invierno, desde las dificultades para conciliar el sueño a lo que se conoce como trastorno afectivo estacional.

En el vídeo sobre estas líneas, Boticaria explica que el TAE se trata de un tipo de depresión que aparece en estaciones con poca luz solar, principalmente el otoño o el invierno.

Entre los síntomas "súper concretos" de esta afección encontramos ánimo bajo persistente, sensación de cansancio constante, dificultad para concentrarse; tener más sueño, pero descansar peor; aumento del apetito, sobre todo de hidratos, y una alteración del ritmo sueño-vigilia.

Boticaria señala que en el TAE la falta de luz influye de manera importante en nuestro cerebro, ya que impide regular bien los niveles de melatonina, cortisol o la serotonina, de manera que "no solo es psicológico, es neurología pura".

Frente a este trastorno, señala que hay tratamientos eficaces, que van desde la fototerapia a la psicoterapia, pasando por antidepresivos cuando están indicados o vitamina D en casos de déficit.

