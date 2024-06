Aunque Boticaria García siempre se muestra en contra de la pseudociencia, en su visita a Zapeando ha confesado la ocasión en que tuvo que utilizar un truco, con ningún tipo de base científica, para evitar que su hijo vomitara durante un viaje en coche.

"Tenía un niño vomitón, no se lo recomiendo a nadie", comienza la farmacéutica. Su hijo vomitaba mucho en los viajes por culpa de los mareos y, por eso, un día se le ocurrió utilizar un objeto para intentar que dejara de hacerlo. "Teníamos un tótem de juguete y le dije que era un tótem mágico anti mareos y que si lo cogía y lo apretaba muy fuerte no se iba a marear" explica.

Su hijo tuvo el juguete en las manos durante todo el viaje y no se mareo. "Claro, yo pensaba no hagas eso, no hagas eso", añade la farmacéutica. "Llegó sin vómito en la mano y, a mí, todo lo demás esa fue mi experiencia pseudomágica", concluye.