"Es una leyenda de la música española. Una persona a la que no podemos adorar y querer más", así da Dani Mateo la bienvenida a Alaska al plató de Zapeando. A punto de cumplir los 45 años sobre las tablas, la cantante viene a presentar 'Edificaciones paganas', su último proyecto junto a Fangoria. "Eres incombustible", destaca Dani Mateo en cuanto la de México se sienta en su silla y ella le responde: "No, estoy viva".

Además, los zapeadores hacen un repaso por su extensa trayectoria profesional y su vida privada. Tantos años dedicándose a su profesión le han dejado como legado innumerables experiencias que la han hecho sentir muy viva y así lo celebra la cantante en plató: "Mientras estés vivo hay camino por delante y lo que ya has hecho o ya has estado no tiene interés. Ofrecedme otras cosas. Algo que esté por venir". ¡Incluso sale a la luz que el presentador de Zapeando fue su jefe!

Alaska confiesa que era "horrible" ser desconocida con su peculiar imagen

La cantante también ha hablado sin tapujos de una de las etapas más complejas de su vida: de cuando nadie la conocía. "Era horrible", ha confesado durante su entrevista, que puedes ver en el siguiente vídeo: