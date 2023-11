Alberto Chicote es un gran fan de Zapeando y ha querido rendir homenaje al programa en este décimo aniversario dedicándoles un emotivo vídeo: "Es para alucinar pepinillos. Soy muy fan. Sobre todo porque puedo ver en el poco tiempo que tengo lo mejor de la televisión". Y también confiesa cuál es su vídeo viral favorito: "Aquel corte buenísimo de 'El Hormiguero' en el que había personas mayores que probaban diferentes comidas desconocidas para ellos por primera vez. Me pareció oro molido".

En este vídeo puedes volver a ver este experimento social de El Hormiguero en el que dieron a probar la comida japonesa a un grupo de personas mayores: "Esto está crudo del todo", reaccionaba uno de los hombres al llevarse un trozo de sushi a la boca.

Aunque el peor trago se lo llevaron al probar el "macamole" japonés, como decía una mujer. Y, es que, al llevárselo a la boca sus reacciones no pueden ser más divertidas: "Me van a salir menudos colores. Mi boca parece un dragón", espeta uno, mientras que otro no duda en responder al tiempo que se abanica la boca: "Estoy bien fastiadio'". Dale al play y no te pierdas este momentazo que rescata Zapeando.